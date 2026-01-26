STRT Tour Agen

STRT Tour

La Streetarterie termine sa tournée graffiti STRT TOUR avec deux concerts 13/02 au Florida (Agen) et 21/02 au Pavillon 108 (Fumel). Expo, apéro, merch, concours et sortie du vinyle réunissant 10 groupes rock du 47.

En 2025, la Streetarterie a mis le feu au Lot-et-Garonne avec sa tournée graffiti STRT TOUR , faisant vibrer les murs et les villes du 47 tout au long de l’année.

Pour le Final explosif, place à deux concerts immanquables dans deux lieux cultes de la scène culturelle locale

Le Florida à Agen, 13 Février, avec HSD, Alcman et Mauris.

Le Pavillon 108 à Fumel, 21 Février, avec La Guêpe Ecrasée + Guests.

En bonus, une expo, un apéro, un stand merchandising STRT, et un concours gratuit ouvert à tous pour gagner de nombreux lots exclusifs !

Et parce qu’un anniversaire comme celui-ci mérite une trace indélébile, la Streetarterie dévoilera à cette occasion le vinyle STRT TOUR , réunissant 10 groupes de la scène Rock du 47.

Le STRT TOUR se termine… mais le bruit continue ! .

95 Boulevard du Président Carnot Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 97 51 84 projetstreetart47@gmail.com

English : STRT Tour

Streetarterie wraps up its STRT TOUR graffiti tour with two concerts: 13/02 at Le Florida (Agen) and 21/02 at Pavillon 108 (Fumel). Expo, aperitif, merch, contest and vinyl release featuring 10 rock bands from the 47.

