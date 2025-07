STRT TOUR Après-midi street art CESAme Tonneins

STRT TOUR Après-midi street art CESAme Tonneins vendredi 18 juillet 2025.

STRT TOUR Après-midi street art

CESAme 8 Rue Edouard Manet Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

L’Espace Jeunes, en partenariat avec le collectif de graffeurs La StreetArterie, vous invite à une après-midi placée sous le signe de la créativité urbaine !

L’Espace Jeunes, en partenariat avec le collectif de graffeurs La StreetArterie, vous invite à une après-midi placée sous le signe de la créativité urbaine !

Dès 14h, les participants pourront s’initier au graffiti grâce à des ateliers encadrés par des artistes du collectif. En parallèle, de nombreuses activités ludiques et sportives seront proposées tout au long de l’après-midi :

– Jeux en bois géants

– Ventriglisse

– Kart à pédales

– Jeux gonflables (tir à l’arc…)

– Escape game et rallye

– Lancement de fusées à eau

– Ping-pong, molkky, et bien d’autres

À 17h30, venez assister à l’inauguration des fresques réalisées, suivie d’un goûter convivial et d’un concert en plein air organisé par la Rock School. .

CESAme 8 Rue Edouard Manet Tonneins 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 08 36

English : STRT TOUR Après-midi street art

Espace Jeunes, in partnership with graffiti collective La StreetArterie, invites you to an afternoon of urban creativity!

German : STRT TOUR Après-midi street art

Der Jugendtreff lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Graffiti-Kollektiv La StreetArterie zu einem Nachmittag im Zeichen der urbanen Kreativität ein!

Italiano :

L’Espace Jeunes, in collaborazione con il collettivo di graffitari La StreetArterie, vi invita a un pomeriggio di creatività urbana!

Espanol : STRT TOUR Après-midi street art

El Espace Jeunes, en colaboración con el colectivo de grafiteros La StreetArterie, le invita a una tarde de creatividad urbana

L’événement STRT TOUR Après-midi street art Tonneins a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Val de Garonne