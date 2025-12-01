Structure de Noël Saint- Sébastien Piriac-sur-Mer

Structure de Noël

Saint- Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 16:30:00

fin : 2025-12-17 18:30:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-17

La structure gonflable décorée aux couleurs de Noël vous attend à la piscine.

Venez vous amuser ! .

