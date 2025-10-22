Structure gonflable à GâtinéO Centre Aquatique GâtinéO Parthenay
Structure gonflable à GâtinéO
Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Venez vous amuser avec la structure gonflable dans le grand bain.
A partir de 8 ans (savoir nager).
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Sans inscription.
Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 96 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
