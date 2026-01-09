Structure gonflable à GâtinéO Centre Aquatique GâtinéO Parthenay

Structure gonflable à GâtinéO

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Venez vous amuser avec la structure gonflable dans le grand bain.

A partir de 8 ans (savoir nager).

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr

