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Structure gonflable à la piscine Piscine de la Tourelle Plémy

Structure gonflable à la piscine Piscine de la Tourelle Plémy lundi 13 avril 2026.

Lieu : Piscine de la Tourelle

Adresse : Le Pont des Vallées

Ville : 22150 Plémy

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Plémy

Structure gonflable à la piscine

Piscine de la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :
2026-04-13

Installation d’une structure gonflable tous les après-midi lors des vacances de Pâques.
Tarif habituel de la piscine.   .

Piscine de la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 56 27 

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English :

L’événement Structure gonflable à la piscine Plémy a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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