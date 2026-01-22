Structure gonflable à la piscine

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

2026-02-24

Une grande structure gonflable installée sur l’eau, composée de toboggans et de nombreux obstacles.

Grimpez, glissez, bondissez et testez votre agilité sur ce parcours ludique et sportif, accessible aux petits comme aux grands nageurs.

Concentration et équilibre seront de mise.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 24 février 2026 de 15h à 17h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 45 55

English :

A large inflatable structure set up on the water, with slides and numerous obstacles.

