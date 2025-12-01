STRUCTURE GONFLABLE AQUATIQUE Complexe aquatique Aquajade Saint-Brevin-les-Pins
STRUCTURE GONFLABLE AQUATIQUE Complexe aquatique Aquajade Saint-Brevin-les-Pins lundi 22 décembre 2025.
STRUCTURE GONFLABLE AQUATIQUE
Complexe aquatique Aquajade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-29 17:30:00
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-26 2025-12-29 2026-01-02
La structure gonflable aquatique est de retour à Aquajade pour les vacances scolaires !
Petits (à partir de 6 ans et sachant nager) et grands auront le plaisir de s’amuser avec les jeux gonflables les lundis, et vendredis de cette période.
.
Complexe aquatique Aquajade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 99 70 aquajade@vert-marine.com
English :
L’événement STRUCTURE GONFLABLE AQUATIQUE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Saint Brevin