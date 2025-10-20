Structure gonflable pendant les vacances. Espace aquatique Pays de Morlaix Plourin-lès-Morlaix

Espace aquatique Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:45:00

fin : 2025-10-31 16:45:00

Date(s) :

2025-10-20

Animation spéciale à la piscine !

Hey les enfants (et les parents ??) !

Envie de vous amuser comme jamais ? Venez sauter, grimper et glisser sur nos jeux gonflables géants dans la piscine, pendant les vacances !

Du lundi au vendredi

De 14h45 à 16h45

Animation GRATUITE incluse dans le tarif d’entrée ! .

Espace aquatique Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20

L’événement Structure gonflable pendant les vacances. Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2025-10-06 par OT BAIE DE MORLAIX