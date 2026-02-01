Structure gonflable pendant les vacances. Espace aquatique Pays de Morlaix Plourin-lès-Morlaix
Espace aquatique Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère
Début : 2026-02-16 14:45:00
fin : 2026-02-27 16:45:00
2026-02-16
Animation spéciale à la piscine !
Hey les enfants (et les parents ??) !
Envie de vous amuser comme jamais ? Venez sauter, grimper et glisser sur nos jeux gonflables géants dans la piscine, pendant les vacances !
Du lundi au vendredi
De 14h45 à 16h45
Animation GRATUITE incluse dans le tarif d’entrée ! .
Espace aquatique Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20
