Structure gonflable pendant les vacances. Espace aquatique Pays de Morlaix Plourin-lès-Morlaix

Structure gonflable pendant les vacances.

Espace aquatique Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère

Début : 2026-02-16 14:45:00

fin : 2026-02-27 16:45:00

2026-02-16

Animation spéciale à la piscine !

Hey les enfants (et les parents ??) !

Envie de vous amuser comme jamais ? Venez sauter, grimper et glisser sur nos jeux gonflables géants dans la piscine, pendant les vacances !

Du lundi au vendredi

De 14h45 à 16h45

Animation GRATUITE incluse dans le tarif d’entrée ! .

Espace aquatique Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20

