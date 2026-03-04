Structurer son tunnel de vente pour vendre plus, sans s’éparpiller (niv II), Adie Lyon, Lyon

Structurer son tunnel de vente pour vendre plus, sans s’éparpiller (niv II) Mardi 17 mars, 14h00 Adie Lyon Métropole de Lyon

Inscription et participation gratuite

Apprenez à structurer un tunnel de vente clair et efficace pour convertir plus de prospects en clients.

Un atelier niveau II pour optimiser chaque étape, créer un nurturing performant et booster vos ventes en ligne.

Vous générez déjà des prospects en ligne, mais votre tunnel de vente manque de clarté ? Un tunnel de vente bien structuré permet d’attirer les bons prospects, de nourrir la relation au bon moment et de transformer davantage de contacts en clients.

Cet atelier de niveau II vous accompagne pour franchir un nouveau cap : construire un parcours d’achat cohérent, optimiser chaque étape de votre tunnel et mettre en place un nurturing efficace qui prépare à la vente naturellement. Repartez avec une méthode simple pour clarifier votre tunnel, booster votre conversion et arrêter de perdre des prospects en route.

Au programme de cet atelier :

• comprendre les étapes clés d’un tunnel de vente performant en 2026,

• identifier les points de friction qui font chuter vos conversions,

• créer un nurturing simple et efficace pour accompagner vos prospects,

• optimiser vos pages, vos emails et vos séquences pour vendre plus facilement.

Et comme toujours chez Les Foliweb : Un cas pratique pour appliquer immédiatement les concepts, suivi d’un moment convivial pour échanger et réseauter entre entrepreneurs.

Cet atelier s’adresse aux entrepreneurs et dirigeants de TPE/PME ayant déjà une présence en ligne et souhaitant structurer un tunnel de vente plus efficace.

Adie Lyon 2 avenue leclerc 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Les Foliweb