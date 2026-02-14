Structurer son tunnel de vente pour vendre plus, sans s’éparpiller (niv II) (Les Foliweb), En visio par Les Foliweb, Lyon

Structurer son tunnel de vente pour vendre plus, sans s’éparpiller (niv II) (Les Foliweb) Mardi 24 février, 11h00 En visio par Les Foliweb Métropole de Lyon

Inscription et participation gratuite

Vous générez déjà des prospects en ligne, mais votre tunnel de vente manque de clarté ?

Un tunnel de vente bien structuré permet d’attirer les bons prospects, de nourrir la relation au bon moment et de transformer davantage de contacts en clients.

Ce webinaire de niveau II vous accompagne pour franchir un nouveau cap : construire un parcours d’achat cohérent, optimiser chaque étape de votre tunnel et mettre en place un nurturing efficace qui prépare à la vente naturellement.

Repartez avec une méthode simple pour clarifier votre tunnel, booster votre conversion et arrêter de perdre des prospects en route.

Au programme de cet atelier :

Comprendre les étapes clés d’un tunnel de vente performant en 2026,

Identifier les points de friction qui font chuter vos conversions,

Créer un nurturing simple et efficace pour accompagner vos prospects,

Optimiser vos pages, vos emails et vos séquences pour vendre plus facilement.

Ce webinaire s’adresse aux entrepreneurs et dirigeants de TPE/PME ayant déjà une présence en ligne et souhaitant structurer un tunnel de vente plus efficace.

En visio par Les Foliweb 22 rue Laure Diebold 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Les Foliweb