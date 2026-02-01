Structures gonflables à Lysséo VIHIERS Lys-Haut-Layon

Structures gonflables à Lysséo

VIHIERS 135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-24 18:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Installation de la structure gonflable les mardis dans le bassin ludique au centre Aqualudique Lysséo (pendant les vacances scolaires zone B), de 15h à 18h .

De belles glissades en perspective ! .

VIHIERS 135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Structures gonflables à Lysséo Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme du Choletais