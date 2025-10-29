Structures gonflables et animations Rue de la piscine Carhaix-Plouguer

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

Structures gonflables, aquagym pour tous à 15h15.

Crêpes pour le goûter .

Rue de la piscine Espace aqualudique Plijadour Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 39 50

