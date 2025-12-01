Structures gonflables La Guerche-sur-l’Aubois

Structures gonflables

Rue Danielle Casanova La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 14:00:00

fin : 2025-12-28 18:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Les enfants sont invités à venir rire, rebondir et glisser au gymnase de La Guerche-sur-l’Aubois à l’occasion des journées structures gonflables !

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 décembre, de 14h à 18h.

Activité accessible jusqu’à 14 ans Tarif 2,50 €.

Crêpes et boissons sur place pour une pause gourmande.

Événement organisé par le Comité des fêtes de la Guerche-sur-l’Aubois.

Renseignement au 06 21 62 87 10

Un moment ludique et convivial à partager en famille pendant les vacances !

Rue Danielle Casanova La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 62 87 10

English :

Children are invited to come and laugh, bounce and slide around the gymnasium in La Guerche-sur-l?Aubois on inflatable days!

