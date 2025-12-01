Structures gonflables La Guerche-sur-l’Aubois
Rue Danielle Casanova La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Les enfants sont invités à venir rire, rebondir et glisser au gymnase de La Guerche-sur-l’Aubois à l’occasion des journées structures gonflables !
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 décembre, de 14h à 18h.
Activité accessible jusqu’à 14 ans Tarif 2,50 €.
Crêpes et boissons sur place pour une pause gourmande.
Événement organisé par le Comité des fêtes de la Guerche-sur-l’Aubois.
Renseignement au 06 21 62 87 10
Un moment ludique et convivial à partager en famille pendant les vacances ! 2.5 .
Rue Danielle Casanova La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 62 87 10
English :
Children are invited to come and laugh, bounce and slide around the gymnasium in La Guerche-sur-l?Aubois on inflatable days!
