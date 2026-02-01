Structures Gonflables Lapte

Structures Gonflables

Au Gymnase Lapte Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 13:00:00

fin : 2026-02-12 18:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12

Les structures gonflables débarquent au gymnase pendant les vacances de février et promettent de grands moments de fun pour vos enfants ! Espace parents, buvette, crêpes et snacking sur place.

Au Gymnase Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 32 43

English :

The inflatables are coming to the gymnasium during the February vacations and promise great fun for your children! Parents’ area, refreshment bar, crêpes and snacks on site.

