Structures gonflables Gymnase Robert Celerier Le Tréport

Structures gonflables

Gymnase Robert Celerier Avenue des Albatros Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-19

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-19

Des structures gonflables seront installées au gymnase Robert Celerier pour amuser les enfants.

Gratuit. .

Gymnase Robert Celerier Avenue des Albatros Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50

English : Structures gonflables

