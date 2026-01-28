Structures gonflables Loireauxence
Structures gonflables Loireauxence samedi 7 février 2026.
Structures gonflables
Salle de la Prée Baron Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : 2026-02-07 et 2026-02-08
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 22:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
L’APE les petits lutins organise un week-end avec des structures gonflables le 7 et 8 février à Belligné.
Bar et restauration sur place.
Restauration le samedi soir.
Chaussettes obligatoires pour accéder aux structures.
Gratuit pour les accompagnateurs. .
Salle de la Prée Baron Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire lespetitslutins44370@gmail.com
English :
APE les petits lutins is organizing a weekend with inflatables on February 7 and 8 in Belligné.
