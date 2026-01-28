Structures gonflables

Salle de la Prée Baron Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

L’APE les petits lutins organise un week-end avec des structures gonflables le 7 et 8 février à Belligné.

Bar et restauration sur place.

Restauration le samedi soir.

Chaussettes obligatoires pour accéder aux structures.

Gratuit pour les accompagnateurs. .

Salle de la Prée Baron Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire lespetitslutins44370@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

APE les petits lutins is organizing a weekend with inflatables on February 7 and 8 in Belligné.

L’événement Structures gonflables Loireauxence a été mis à jour le 2026-01-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis