Structures gonflables

Rue Camille Gachet Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-11

Loisir’s Parc a hâte de vous retrouver du 11 au 19 avril à la Salle Omnisports de Pamproux !

Mais saviez-vous qu’en plus de vous amuser, vous faites une bonne action ?

✨ Solidarité locale Une partie des bénéfices de la buvette sera directement reversée à l’Association des Parents d’Élèves (APE) de Pamproux pour soutenir les projets des enfants !

Le goût du local Pour vos crêpes, gaufres et paninis, nous nous fournissons chez les commerçants de proximité.

Venez nombreux on s’amuse, on se régale, et on soutient nos écoles !

Salle Omnisports, Pamproux

4€ personne (Gratuit -2 ans, +70 ans et PMR)

⏰ 9h30 19h00 .

Rue Camille Gachet Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 34 59 73

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English : Structures gonflables

L’événement Structures gonflables Pamproux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Haut Val De Sèvre