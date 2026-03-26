Structures gonflables Pamproux
Structures gonflables Pamproux samedi 11 avril 2026.
Structures gonflables
Rue Camille Gachet Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-11
Loisir’s Parc a hâte de vous retrouver du 11 au 19 avril à la Salle Omnisports de Pamproux !
Mais saviez-vous qu’en plus de vous amuser, vous faites une bonne action ?
✨ Solidarité locale Une partie des bénéfices de la buvette sera directement reversée à l’Association des Parents d’Élèves (APE) de Pamproux pour soutenir les projets des enfants !
Le goût du local Pour vos crêpes, gaufres et paninis, nous nous fournissons chez les commerçants de proximité.
Venez nombreux on s’amuse, on se régale, et on soutient nos écoles !
Salle Omnisports, Pamproux
4€ personne (Gratuit -2 ans, +70 ans et PMR)
⏰ 9h30 19h00 .
Rue Camille Gachet Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 34 59 73
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L’événement Structures gonflables Pamproux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Haut Val De Sèvre