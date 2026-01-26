Structures gonflables Tence

Structures gonflables Tence samedi 7 février 2026.

Structures gonflables

Préau du collège Tence Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-22 19:00:00

Date(s) :
2026-02-07

Un parc de jeux XXL installé au préau de l’école publique pendant les vacances d’hiver.
Structures gonflables.
Ouvert à tous. Chaussettes obligatoires.
Restauration sur place crêpes, hot-dogs… et vin chaud!
  .

Préau du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   amicale.tence@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An XXL playground installed in the public school playground during the winter vacations.
Inflatable structures.
Open to all. Socks mandatory.
On-site catering: pancakes, hot dogs… and mulled wine!

L’événement Structures gonflables Tence a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon