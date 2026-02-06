Structures trampoline Dunières

Structures trampoline Dunières samedi 7 février 2026.

Structures trampoline

Piscine Dunières Haute-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-15

Date(s) :
2026-02-07

venez vous amuser sur la structure trampoline installée dans le bassin
  .

Piscine Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

come and have fun on the trampoline structure installed in the pool

L’événement Structures trampoline Dunières a été mis à jour le 2026-02-03 par Haut Pays du Velay Tourisme