STUCK – THEATRE 95 Cergy

STUCK Début : 2026-04-09 à 21:00. Tarif : – euros.

Danser ce que les mots taisentComment vivre les blocages qui se jouent dans nos corps ? L’artiste internationale Mounia Nassangar explore dans sa première création chorégraphique la manière dont la danse prend le relais quand les mots se brisent, restent coincés (“stuck” en anglais). Révélée au grand public dans le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier et dans Climax du réalisateur Gaspar Noé, elle multiplie depuis les collaborations avec des artistes de renom, tels qu’Aya Nakamura ou Travis Scott. Avec STUCK, elle puise dans l’histoire du whacking – cette danse née dans les clubs gays afro et latino-américains des années 1970 dont elle est une figure incontournable – pour faire vibrer nos zones de tensions intérieures. Cinq interprètes aux histoires singulières déroulent une chorégraphie en cinq actes, traversée par des nappes électro, house et techno. Sur scène, la danse ne suit pas la musique : elle l’attaque, la détourne et la transforme en cri de liberté.

THEATRE 95 ALLEE DES PLATANES 95000 Cergy 95