STUDENT CUP TOURNOI FOOT 5 ÉTUDIANT Pornichet

STUDENT CUP TOURNOI FOOT 5 ÉTUDIANT

19 avenue du Gulf Stream Pornichet Loire-Atlantique

Student Cup UP2PLAY la 1ère édition est lancée !

Le complexe UP2PLAY de Pornichet organise la première édition de sa Student Cup, tournoi de foot 5 100 % étudiant, le jeudi 15 janvier prochain.

Ce tournoi est ouvert à tous les étudiants du supérieur post-bac, réunis par équipe de 5 à 10 joueurs afin de représenter leurs écoles.

Au programme

des matchs de poules,

des phases finales,

un système d’auto-arbitrage pensé pour garantir un esprit sportif tout au long de la compétition.

Des lots seront à gagner pour la meilleure équipe !

Informations pratiques

Où ?

Au complexe UP2PLAY

Quand ?

Le 15 janvier

⏰ Horaires ?

Dès 19h

L’inscription est-elle payante ?

Oui le tarif de l’inscription est de 35€ par équipe. Elle est possible en ligne.

ℹ️ Infos complémentaires

Si vous n’avez pas de maillot, une tenue de sport suffit. Cette dernière peut être fournie également sur demande après l’inscription. .

19 avenue du Gulf Stream Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 19 00 04 00

