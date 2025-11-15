Studio 36 Musical Story Théâtre de Gray Gray
Studio 36 Musical Story Théâtre de Gray Gray samedi 15 novembre 2025.
Studio 36 Musical Story
Théâtre de Gray Avenue Révon Gray Haute-Saône
Tarif : 14 – 14 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-15
Musical Story vous invite à un show qui claque, une ambiance de dingue , et toi… prêt(e) à vibrer ? .
Théâtre de Gray Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 52 09 95
English : Studio 36 Musical Story
German : Studio 36 Musical Story
Italiano :
Espanol :
L’événement Studio 36 Musical Story Gray a été mis à jour le 2025-09-30 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY