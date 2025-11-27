STUDIO ATTITUDE SHOW DES 20 ANS – ARKEA ARENA Floirac

STUDIO ATTITUDE SHOW DES 20 ANS Début : 2026-04-11 à 20:00. Tarif : – euros.

STUDIO ATTITUDE PRESENTE : STUDIO ATTITUDE SHOW DES 20 ANSL’école de danse Studio Attitude présente son tout nouveau spectacle et fête cette année ses 20 ans ! Plus de 2H de danses urbaines misent à l’honneur à travers la danse hip hop, le ragga dancehall, l’afro, le latino reggaeton, le commercial ou encore le heels class et l ‘urban contemporain.Plus de 1000 danseurs pour un spectacle unique en son genre …À ne surtout pas manquer !

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33