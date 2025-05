Estelle Perrault Quintet – Studio de l’Ermitage Paris, 11 juin 2025, Paris.

Avec Promises, son troisième album, la chanteuse franco-taïwanaise livre sa vérité.

Après Lots of Love (2020) ancré dans les standards puis Dare That Dream (2021) qui constituait sa première expérience d’écriture de pièces de jazz vocal, c’est entre la soul, le R’n’B et le jazz qu’Estelle place la couleur de son nouvel album Promises. Une approche plus intime et personnelle, un univers dans lequel sa voix s’affirme, gagne en liberté, en espace, en respiration.

Si Promises permet de redécouvrir la voix d’Estelle et son timbre de mezzo, l’album met en lumière également son travail de compositrice, puisqu’elle signe à la fois paroles et musique : chaque morceau traduit une part de son histoire, de son identité et de sa double culture franco-taïwanaise. Rob Clearfield, pianiste originaire de Chicago, joue un rôle essentiel sur cet album en tant qu’arrangeur et co-compositeur sur plusieurs morceaux

Pour Estelle, la musique représente une expérience véritablement salutaire. Non seulement parce qu’elle lui a permis au cours des dernières années d’aller jouer à Taïwan donc de revoir sa famille, mais aussi parce qu’elle s’y engage tout entière, apprenant à libérer sa voix.

Une voix épanouie, un univers musical entre soul et jazz, une équipe de musiciens en osmose, des textes sincères et personnels : autant de promesses … de succès.

Estelle Perrault : Chant

Rob Clearfield : Piano

Matt Chalk : Saxophone

Samuel F’Hima : Contrebasse

Hermon Mehari : Trompette

Théo Moutou : Batterie

Rosalba Bujanda-Suarez : Chœurs

Le mercredi 11 juin 2025

de 20h30 à 22h30

payant Prévente : 20 EUR

Tarif sur place : 25 EUR Public adultes.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/estelle-perrault-quintet

Sortie de l’album : Promises (Quai Son Records / Integral – 2025)