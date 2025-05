Melina Vlachos – Studio de l’Ermitage Paris, 12 juin 2025, Paris.

Inspirée de ses origines grecques, Mélina Vlachos écrit et compose des mélodies, qu’elle chante, joue au oud et danse, accompagnée d’une contrebasse et de percussions orientales. Sa musique se caractérise par des influences balkaniques, orientales et pop.

Melina Vlachos : voix, oud

Dogan Poyraz : percussions, batterie

Nils Peschanski : clavier

Miloš Kunc Radun : clavier

Le jeudi 12 juin 2025

de 20h30 à 22h00

payant Tarif sur place : 25 EUR

Prévente : 20 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-12T23:30:00+02:00

2025-06-12T21:30:00+02:00_2025-06-12T23:00:00+02:00

fin : 2025-06-13T01:00:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/melina-vlachos https://www.instagram.com/melinavlachos/?hl=en https://www.instagram.com/melinavlachos/?hl=en

Sortie de l’EP : Melina (Musique en voyage – 2025)