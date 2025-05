Raúl Monsalve y Los Forajidos – Studio de l’Ermitage Paris, 20 juin 2025, Paris.

Des rythmes vénézuéliens puissants et des chansons traditionnelles s’entremêlent avec du jazz spirituel et futuriste, du funk psychédélique, de l’électronique expérimentale et de l’Afrobeat. Raúl Monsalve s’inspire en profondeur des traditions africaines et indigènes du Vénzuela, du futurisme funky de George Clinton à la période Mwandishi d’Herbie Hancock, de Jeff Parker aux collections des Nyege Nyege Tapes.

Après le très remarqué premier album Bichos en 2020, Raúl Monsalve y Los Forajidos invitent à l’aube d’un nouveau jour avec SOL, un album conçu comme cérémonie de tranformation.

Echo aux vibrantes célébrations de la Saint Jean-Baptiste au Vénézuela, SOL célèbre et invoque le renouveau, l’énergie, la résilience et la liberté spirituelle. Il rend aussi hommage aux ancêtres afro-vénézueliens qui ont résisté à l’oppression par la musique, la danse et l’unité.

L’album met en vedette un éventail d’artistes impeccables de la scène musicale ; l’artiste et producteur britannique Emanative, le guitariste congolais et ancien membre d’Egypt 80 de Fela Kuti, Kiala Nzavotunga, et avec la production de Malcolm Catto de The Heliocentrics, collaborateur fréquent de Madlib et Quantic, ainsi que Yann Jankielewicz ancien directeur musical du groupe de Tony Allen.

Le vendredi 20 juin 2025

de 21h00 à 23h00

payant Tarif sur place : 20 EUR

Prévente : 16 EUR Public adultes.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Sortie de l’album : Sol (Olindo – 2025)