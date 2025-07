Olga Amelchenko Studio de l’Ermitage Paris

Olga Amelchenko Studio de l’Ermitage Paris mardi 16 septembre 2025.

Inspirée par John Coltrane, Joe Henderson, ou Mark Turner, son saxophone, intense et introspectif, est le centre de l’album. Autour de lui, un jeu subtil entre acoustique et électrique s’installe, porté par piano, basse et batterie. Elle est entourée de collaborateurs fidèles : le batteur Jesus Vega, le bassiste et claviériste multi-instrumentiste Enzo Carniel, et le guitariste invité Matthew Stevens.

Le processus créatif d’Olga allie spontanéité et rigueur. Chaque titre, court et précis, raconte un fragment d’un récit plus vaste – entre lutte, espoir et renaissance. De l’ouverture nerveuse de Howling Silence aux passages de réflexion de Walking Shadows en passant par la montée cathartique d’Irreversible, l’album met en musique une introspection guidée par des défis à la fois personnels et collectifs. Olga Amelchenko donne la voix à ses silences intérieurs en invitant le public à réfléchir à l’interaction entre le silence et l’expression.

Olga Amelchenko – saxophone alto, compositions

Enzo Carniel – piano

Etienne Renard – contrebasse

Jesus Vega – batterie

+ guest : Pierre Perchaud – guitare

Marquant un tournant dans sa carrière, Howling Silence est le nouvel album de la saxophoniste de jazz russe et parisienne Olga Amelchenko. Le disque incarne les profondeurs émotionnelles des défis personnels, mêlant des performances virtuoses à une interaction à couper le souffle.

Le mardi 16 septembre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

De 16 à 20 euros.

Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/olga-amelchenko