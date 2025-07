Theorem of Joy Studio de l’Ermitage Paris

Fondé en 2017 par le compositeur et contrebassiste Thomas Julienne, Theorem of Joy poursuit son exploration orientée vers une vision audacieuse et poétique du jazz.

Au cours de la quinzaine de concerts de cette tournée chinoise, le groupe a pu expérimenter en live son nouveau répertoire dans les lieux les plus prestigieux du pays (tels que le Blue Note, le JZ Club ou encore le Festival Montreux Jazz China) avant de revenir l’enregistrer en France.

Dans son troisième opus intitulé Feux, Theorem of Joy propose simultanément un regard sur le monde et un voyage intérieur. Le feu, élément paradoxal par essence puisqu’il symbolise à la fois la destruction et le renouveau, nous renvoie à notre propre mise en mouvement dans le processus vital.

Dans cette œuvre initiatique, Thomas Julienne nous demande d’où viennent nos feux intérieurs ; quels sont ceux qui nous attisent et quels seront nos foyers d’avenir.

À travers neuf compositions originales, l’album Feux dessine une cartographie sonore où chaque note révèle les doutes et les espoirs qui façonnent notre époque. Les écouter, c’est traverser un renouvellement du lien entre musique et introspection. L’auditeur est ainsi invité à voyager sur le fil du temps, entre lumière et ombre.

Thomas Julienne : Contrebasse, composition, textes

Robin Antunes : Violon

Raphaëlle Brochet : Chant

Anthony Winzenrieth : Guitare

Tom Peyron : Batterie

Guests : surprise..

Le quintet Theorem of Joy s’est imposé ces dernières années comme l’une des formations incontournables de la scène jazz actuelle. Il revient après deux albums salués par la critique Theorem Of Joy (2018) et L’Hiver (2021), ainsi que le remarqué photos-concert Dysnomia Live (2022) en collaboration avec le photographe Alexandre Dupeyron et une grande tournée en Chine en automne 2024.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

De 16 à 20 euros.

Tout public.

Studio de l'Ermitage 8 Rue de l'Ermitage 75020 Paris

