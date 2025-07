Cotonete & Simone Mazzer Studio de l’Ermitage Paris

Devenus des spécialistes du style, le rêve, devient réalité 12 ans plus tard grâce à la chanteuse et actrice brésilienne Simone Mazzer, (chanteuse de l’année dans la catégorie révélation) qui décide d’engager le groupe parisien pour enregistrer son 2ème disque.

L’engagement se transforme très vite en collaboration, Cotonete prenant part aux choix du répertoire, aux arrangements et à la réalisation du disque. Celui-ci est préparé et enregistré à Paris au Studio Prado en juillet 2016. Il sera mixé et sortira au Brésil en 2017.

Et c’est ainsi que Simone invite enfin Cotonete à venir fouler le sol brésilien. 5 concerts dont 2 merveilleux au SESC Copacabana à Rio sont organisés pour la sortie du disque.

C’est au cours de cette tournée que le groupe rencontrera le chanteur Di Mêlo avec qui ils vont enregistrer à Sao Paolo l’album « Atemporal » sur le lequel on retrouve le titre A.E.I.O.U.

Près de 10 ans après son enregistrement, l’album Simone Mazzer & Cotonete est enfin réédité en vinyle sur le label Prado Records. Il est pour l’occasion remixé par Fabien Girard.

Simone Mazzer sera en France en septembre 2025 et en concert au Studio de l’Ermitage le 19 septembre pour la sortie officielle du vinyle.

Simone Mazzer : chant

Frank Chatona : saxophone ténor

Christophe Touzalin : trompette

Paul Bouclier : trompette

Benoît Giffard : trombone

Florian Pellissier : claviers

Farid Baha : guitare

Jean Claude Kebaili : basse

David Georgelet : batterie

En 2005, quand ils forment Cotonete, les musiciens parisiens rêvent en secret d’aller jouer du funk brésilien 70’s au Brésil…

Le vendredi 19 septembre 2025

de 21h00 à 23h30

payant

De 18 à 22 euros.

Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

