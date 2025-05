Marquinhos de Oswaldo Cruz + Roda do Cavaco – Studio de l’Ermitage Paris, 24 mai 2025, Paris.

Marquinhos de Oswaldo Cruz est un compositeur et chanteur de samba, basé à Rio de Janeiro sorti tout droit de Portela, la plus traditionnelle des écoles de samba.

A travers sa musique, il fait l’éloge des festivals et rassemblements dédiés à la samba, comme Trem di Samba, le plus grand festival de samba au Brésil après son célèbre carnaval.

Marquinhos de Oswaldo Cruz : Voix

Fernando Del Papa : Cavaquinho

Hudson Santos : Guitare

Marlon Sette : Trombone (direction musicale)

Camarão Neto : Surdo, percussions

Alex Almeida : Pandeiro

Vagner Bezerra (Boca) : Percussions

Dans le cadre de la saison culturelle BRÉSIL-FRANCE 2025, l’Association Roda do Cavaco et Noites do Brasil présentent le festival Samba Nomade, une roda de samba itinérante qui traversera la France de mai à septembre 2025.

Pendant un mois et demi, ce festival se déplacera à travers cinq pôles (15 villes) phares et leurs régions environnantes en France, apportant avec lui un vent de convivialité, d’intégration, de représentativité et de pluralité.

« Samba Nomade » vient connecter des artistes brésiliens aux réseaux de la samba déjà présents sur le territoire français.

Ce projet fédérateur réunira une trentaine d’artistes brésiliens, venus du Brésil ou installés en France, et mobilisera plus de 20 associations locales (environ 800 musiciens passionnés) pour une célébration vibrante de la samba.

Le samedi 24 mai 2025

de 20h30 à 23h30

payant Tarif en prévente et sur place : 15 EUR Public adultes.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Pour cette soirée d’ouverture, Samba Nomade présente : Marquinhos de Oswaldo Cruz & Trem do Samba, suivi d’une Roda do Cavaco !