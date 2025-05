Roda de l’Ermitage – João Cavalcanti – Studio de l’Ermitage Paris, 8 juin 2025, Paris.

Chanteur subtil et expressif, auteur sensible et soigneux, compositeur minutieux et fécond, João Cavalcanti a été l’un des instigateurs les plus inventifs du renouveau de la samba carioca, d’abord à coté de ses ex-partenaires du groupe Casuarina, et désormais dans une carrière solo très fructueuse et respectée.

C’est dans une ambiance conviviale, comme au Brésil que six musicien(ne)s se retrouvent autour d’une table pour interpréter les plus grands classiques de la samba et quelques compositions personnelles qu’on jurerait écrites à Rio.

Entre leurs mains, un cavaquinho (petite guitare brésilienne), des percussions de toutes tailles et de toutes sortes, du tambourin (pandeiro) aux tambours (rebolo, tantam, repique de mão). Galvanisé, le public s’agite, s’excite, danse et frappe des mains.

Ne cherchez pas plus loin la recette de la liesse !

Dans le cadre de la saison culturelle BRÉSIL-FRANCE 2025, l’Association Roda do Cavaco et Noites do Brasil présentent le festival Samba Nomade, une roda de samba itinérante qui traversera la France de mai à septembre 2025.

Pendant un mois et demi, ce festival se déplacera à travers cinq pôles (15 villes) phares et leurs régions environnantes en France, apportant avec lui un vent de convivialité, d’intégration, de représentativité et de pluralité.

« Samba Nomade » vient connecter des artistes brésiliens aux réseaux de la samba déjà présents sur le territoire français.

Ce projet fédérateur réunira une trentaine d’artistes brésiliens, venus du Brésil ou installés en France, et mobilisera plus de 20 associations locales (environ 800 musiciens passionnés) pour une célébration vibrante de la samba.

Le dimanche 08 juin 2025

de 21h00 à 23h30

payant Tarif en prévente et sur place : 15 EUR Public adultes.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/roda-de-lermitage—joao-cavalcanti https://www.facebook.com/ojoaocavalcanti/ https://www.facebook.com/ojoaocavalcanti/

