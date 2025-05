Naïssam Jalal – Studio de l’Ermitage Paris, 10 juin 2025, Paris.

La flûtiste multi-primée Naïssam Jalal vous invite à célébrer la sortie de son dixième album « Souffles » lors d’une soirée exceptionnelle au Studio de l’Ermitage le 10 juin 2025. Conçu comme un dialogue intime et inspiré entre instrumentistes à vent, l’album dévoile huit duos vibrants avec huit figures majeures du jazz et de la musique improvisée. Entourée de 4 de ces musiciens d’exception — Émile Parisien, Yom, Robinson Khoury et Sylvain Rifflet — Naïssam Jalal vous convie dans cette espace de rencontre, là où les sons et les souffles se croisent, s’entrelacent. Un moment exclusif pour découvrir en live les pièces qu’elle a composées spécialement pour ceux qui allaient les interpréter, à la manière d’un cadeau qu’on choisit spécialement pour la personne à qui on l’offre.

Naissam Jalal : flûte, voix, composition

Yom : clarinette

Emile Parisien : saxophone

Robinson Khoury : trombone

Sylvain Rifflet : saxophone

© Photo : Alexandre Lacombe

Le mardi 10 juin 2025

de 20h30 à 22h30

payant Tarif sur place : 22 EUR

Prévente : 18 EUR Public adultes.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/naissam-jalal– https://facebook.com/naissamjalalpro https://facebook.com/naissamjalalpro

Sortie de l’album : Souffles (Les Couleurs Du Son – 2025)