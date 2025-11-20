STUDIO GHIBLI EN CONCERT – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

STUDIO GHIBLI EN CONCERT Début : 2025-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

STAGE MAGIC PRESENTE : STUDIO GHIBLI EN CONCERTStudio Ghiblien concertUn hommage à la musique de Joe Hisaishi19.11. 2025 – Paris / Salle Pleyel20.11.2025 – Le Havre / Le Carré des Docks21.11.2025 – Lille / Lille Grand PalaisPlongez dans l’univers enchanteur du Studio Ghibli lors d’un concert exceptionnel dédié à l’œuvre magistrale de Joe Hisaishi, le compositeur attitré des films d’animation les plus emblématiques du studio!Depuis plus de trois décennies, les films du Studio Ghibli, sous la direction artistique de Hayao Miyazaki et Isao Takahata, ont transporté des millions de spectateurs dans des mondes fantastiques où se mêlent rêve et réalité, poésie et aventure. La musique de Joe Hisaishi, avec ses mélodies envoûtantes et ses orchestrations majestueuses, a toujours joué un rôle essentiel dans la magie de ces œuvres intemporelles.Lors de ce concert hommage, laissez-vous emporter par les airs nostalgiques et émouvants de Mon Voisin Totoro , les envolées lyriques du Voyage de Chihiro , les rythmes épiques de Princesse Mononoké et bien d’autres encore. Chaque note, chaque harmonie est une porte ouverte vers l’imaginaire, vous faisant revivre les scènes les plus mémorables de ces chefs-d’œuvre du cinéma d’animation.L’orchestre symphonique European Philharmonia, sous la direction du chef d’orchestre Walter Proost, interprétera les compositions de Joe Hisaishi avec une précision et une sensibilité remarquables, rendant hommage à la profondeur et à la richesse de son œuvre. Ce concert est un hommage sans la présence du compositeur Joe Hisaishi.Points forts du concert :•Sélection des pièces les plus célèbres et aimées du répertoire de Joe Hisaishi pour le Studio Ghibli.•Performance d’un orchestre symphonique de renommée.•Que vous soyez un fan inconditionnel du Studio Ghibli ou un amateur de musique symphonique, ce concert hommage est une occasion rare de redécouvrir la beauté et l’émotion des films de Ghibli à travers les compositions inoubliables de Joe Hisaishi. Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à un voyage musical au cœur des mondes merveilleux du Studio Ghibli !

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76