Studio Gulli Light Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
Studio Gulli Light Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne mardi 21 avril 2026.
Châlons-en-Champagne
Studio Gulli Light
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Tout public
Crée ton court-métrage avec le Studio Gulli Light ! Au cours de ces quatre après-midis, tu apprendras à écrire ton scénario, filmer et faire le montage vidéo sur tablette de ton court-métrage. Cycle de 4 après midis, de 14h à 16h, avec présence obligatoire.
Tout public dès 10 ans sur réservation bm.chalonsenchampagne.fr ou 03 26 26 94 26 .
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Studio Gulli Light
L’événement Studio Gulli Light Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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