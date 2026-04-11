Studio Gulli Light Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Studio Gulli Light

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Tout public

Crée ton court-métrage avec le Studio Gulli Light ! Au cours de ces quatre après-midis, tu apprendras à écrire ton scénario, filmer et faire le montage vidéo sur tablette de ton court-métrage. Cycle de 4 après midis, de 14h à 16h, avec présence obligatoire.

Tout public dès 10 ans sur réservation bm.chalonsenchampagne.fr ou 03 26 26 94 26 .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Studio Gulli Light

L’événement Studio Gulli Light Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne