Studio Live Session Klub Kowolski + DJ Set (SoHer crew) Le Cargö Caen

L’Association Arts Attack ! vous propose de découvrir sur scène des groupes d’utilisateurs des studios de répétition du Cargö ! Des studios à la scène du Club… Au programme cette année, une édition 100% féminine !

Klub Kowolski

Dans le cadre du partenariat entre le Département du Calvados, le Bezirk de Basse-Franconie, le Cargö et la Musikakademie de Hammelburg, le groupe de jeunes femmes Klub Kowolski se produira sur la scène du club au Cargö en ouverture de cette Studio Live Session . Elles seront en résidence dans les studios du Cargö la même semaine.

DJ SET avec les filles du dispositif SoHer

DJ Claude

Autodidacte caennaise depuis 2023, elle mêle tech house percutante et acid house déstructurée pour embarquer le public dans son univers spooky et acidulé.

LOMA

Alliance envoûtante entre groove dark disco et textures métalliques d’EBM, elle façonne depuis un an un univers sonore où se croisent ses influences dark wave et post-punk.

Maivoor

Installée en Normandie depuis 2023, Maivoor fusionne musique électronique, contes féeriques et ballades médiévales dans des performances envoûtantes où chant et mix se répondent.

Nemerha

Originaire des côtes de la Manche, Nemerha explore une électropop vaporeuse et intuitive offrant une musique mêlant silences, pulsations discrètes et mélodies à fleur d’émotion.

Aineudeuzaile

NE2L quand elle mixe, Aineudeuzaile quand elle produit, est une artiste caennaise. Ses DJ sets naviguent librement dans les sous-genres de la house prog, deep, tech — tout en flirtant avec les marges break, disco et autres grooves inattendus. .

English : Studio Live Session Klub Kowolski + DJ Set (SoHer crew)

The Association Arts Attack ! invites you to discover on stage some of the groups who use the Cargö rehearsal studios! From the studios to the Club stage? This year’s edition is 100% feminine!

German : Studio Live Session Klub Kowolski + DJ Set (SoHer crew)

Der Verein Arts Attack! bietet Ihnen die Möglichkeit, die Gruppen der Nutzer der Probestudios des Cargö auf der Bühne zu entdecken! Von den Studios auf die Bühne des Clubs? Auf dem Programm steht dieses Jahr eine 100% weibliche Ausgabe!

Italiano :

L’Associazione Arts Attack vi invita a scoprire sul palco i gruppi che utilizzano gli studi di prova di Cargö! Dagli studi al palco del Club? Il programma di quest’anno sarà al 100% femminile!

Espanol :

La Asociación Arts Attack ! le invita a descubrir sobre el escenario a los grupos que utilizan los locales de ensayo de Cargö! ¿De los estudios al escenario del Club? ¡El programa de este año será 100% femenino!

