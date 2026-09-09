AGENDA · La Chevrolière
Studio Mobile, Container du Dragon, La Chevrolière
mercredi 9 septembre 2026 · Container du Dragon · La Chevrolière
Informations pratiques
Studio Mobile 9 septembre – 4 novembre, certains mercredis Container du Dragon Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T17:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-11-04T17:00:00+01:00 – 2026-11-04T19:00:00+01:00
Les éducateurs-trices e l’ADPS Nantes Nord vous proposent d’eregistrer le RAP et/ou la chanson de votre choix dans un camion aménagé en studio.
Container du Dragon 8 rue Samuel Champlain 44300 Nantes La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 85 27 62 »}]
Studio Mobile dans ton quartier Studio Mobile MAO
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