Studio Mobile, Container du Dragon, La Chevrolière

Informations pratiques

Studio Mobile 9 septembre – 4 novembre, certains mercredis Container du Dragon Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T17:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-04T17:00:00+01:00 – 2026-11-04T19:00:00+01:00

Les éducateurs-trices e l’ADPS Nantes Nord vous proposent d’eregistrer le RAP et/ou la chanson de votre choix dans un camion aménagé en studio.

Container du Dragon 8 rue Samuel Champlain 44300 Nantes La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 85 27 62 »}]

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