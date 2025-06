Studio musical itinérant dans l’espace public place de brazzaville Paris 7 juillet 2025 14:30

Studio musical itinérant dans l’espace public 7 – 11 juillet place de brazzaville Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-07T14:30:00 – 2025-07-07T19:30:00

Fin : 2025-07-11T14:30:00 – 2025-07-11T19:30:00

Tsuvo Studio est un studio de musique itinérant, aménagé dans une caravane, qui se déploie dans l’espace public pour organiser des ateliers de création musicale et artistique accessibles à toutes et tous, en particulier aux jeunes des quartiers populaires.

Porté par l’association Sunken Club, basée à Saint-Ouen-sur-Seine (93), ce projet original repose sur un principe d’éducation populaire, d’ancrage territorial et de création collective. En collaboration avec des structures sociales et culturelles locales (maisons de quartier, missions locales, SMAC, festivals…), le studio transforme l’espace public en lieu d’expression artistique et de rencontre.

Chaque semaine d’intervention donne lieu à une série d’ateliers gratuits d’écriture, de musique assistée par ordinateur, d’enregistrement et de photographie, aboutissant à une restitution conviviale des créations réalisées dans l’espace public. En parallèle, Tsuvo Studio accompagne les jeunes artistes émergents dans le développement de leurs projets, en lien avec les partenaires du territoire.

Projet innovant et fédérateur, Tsuvo Studio agit comme un trait d’union entre les jeunes, les habitants, et les structures locales, en mettant la création artistique au service de la médiation sociale et culturelle.

place de brazzaville Place de brazzaville, Paris 75015 Quartier de Grenelle Paris Île-de-France

Studio musical itinérant : Ateliers pédagogiques dans l’espace public (Tsuvo Studio)

©Léa B