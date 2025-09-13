Studio photo : As-tu une tête à chapeau ? Maison Carrée Nay
Studio photo : As-tu une tête à chapeau ? Maison Carrée Nay samedi 13 septembre 2025.
Studio photo : As-tu une tête à chapeau ?
Maison Carrée 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Essayez une sélection de chapeaux emblématiques et laissez-vous photographier en studio par Fernanda Sánchez-Paredes, artiste-photographe. Un moment convivial pour se (re)découvrir sous un autre jour… chapeauté·e !
Tout public Sans réservation .
Maison Carrée 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65
English : Studio photo : As-tu une tête à chapeau ?
German : Studio photo : As-tu une tête à chapeau ?
Italiano :
Espanol : Studio photo : As-tu une tête à chapeau ?
L’événement Studio photo : As-tu une tête à chapeau ? Nay a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay