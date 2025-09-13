Studio photo : As-tu une tête à chapeau ? Maison Carrée Nay

Maison Carrée 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

­Essayez une sélection de chapeaux emblématiques et laissez-vous photographier en studio par Fernanda Sánchez-Paredes, artiste-photographe. Un moment convivial pour se (re)découvrir sous un autre jour… chapeauté·e !

Tout public Sans réservation .

Maison Carrée 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65

