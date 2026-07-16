Studio Photo, CMA Formation Mercurey, Mercurey

Informations pratiques

Studio Photo 14 et 15 avril 2027 CMA Formation Mercurey Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-14T14:00:00+02:00 – 2027-04-14T17:00:00+02:00

Fin : 2027-04-15T14:00:00+02:00 – 2027-04-15T17:00:00+02:00

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont précieuses et recherchées.

Les étudiants de 2e année du BTM Photographie de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Formation de Mercurey proposeront un studio photo. Ils proposeront des photographies argentiques à la chambre, selon un procédé chimique dit « reversal » qui permet des positifs directs noir et blanc. Venez seul ou à plusieurs vous faire tirer le portrait et repartez avec votre photographie imprimée !

–> D’autres studios photo sur le territoire chalonnais, ou dans les communes du Grand Chalon, seront proposés au fil des mois du Bicentenaire de la Photographie. Retrouvez les dates sur cet agenda ou sur le site internet du musée Nicéphore Niépce.

CMA Formation Mercurey 17 Voie Romaine, 71640 Mercurey Mercurey 71640 Bourgneuf-Val-d’Or Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 98 10 30

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont…

Studio photo © Ville de Chalon-sur-Saône – Christelle Ferreira