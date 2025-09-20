Studio Photo et Timeline interactive Musée agathois Jules Baudou Agde

Studio Photo et Timeline interactive 20 et 21 septembre Musée agathois Jules Baudou Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier – Studio photo et frise chronologique interactive

Les visiteurs pourront :

Se prendre en photo avec leur smartphone sur un fond au choix, en suivant quelques consignes amusantes.

Replacer des photos sur une ligne du temps et retrouver la décennie à laquelle elles appartiennent.

Une manière ludique et créative de voyager à travers les époques !

Musée agathois Jules Baudou 5 Rue de la Fraternite, 34300 Agde, France Collections d'art et traditions populaires : reconstitutions d'intérieurs languedociens, costumes agathois, sports et jeux, ustensiles ménagers, maquettes de bateaux. Beaux-Arts. Histoire locale. Peinture. Mobilier Art nouveau. Collections d'Extrême-Orient (remarquables armures japonaises, sculptures en ivoire).

© Laurent Uroz, Direction de la Communication, Ville d’Agde