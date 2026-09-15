UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nyons

Studio photo l’espace d’un instant Les 3 Platanes Nyons

dimanche 4 octobre 2026 · Les 3 Platanes · Nyons

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Les 3 Platanes
Adresse
63 Rue de la Maladrerie
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Studio photo l’espace d’un instant

Les 3 Platanes 63 Rue de la Maladrerie Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Un studio photo pour immortaliser un moment unique.
Rêvez-vous en apesanteur, enfilez un casque stratosphérique et JUMP !
Repartez avec une photo de votre vol orbital.
Par Claude Tauleigne
  .

Les 3 Platanes 63 Rue de la Maladrerie Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 04 60 99  gaia.durivau@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A photo studio to capture a once-in-a-lifetime moment.
Feel weightless, put on a stratospheric helmet, and JUMP!
Take home a photo of your orbital flight.
By Claude Tauleigne

L’événement Studio photo l’espace d’un instant Nyons a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Nyons (Drôme)