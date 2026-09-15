Studio photo l’espace d’un instant Les 3 Platanes Nyons

Informations pratiques

Nyons

Studio photo l’espace d’un instant

Les 3 Platanes 63 Rue de la Maladrerie Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Un studio photo pour immortaliser un moment unique.

Rêvez-vous en apesanteur, enfilez un casque stratosphérique et JUMP !

Repartez avec une photo de votre vol orbital.

Par Claude Tauleigne

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Les 3 Platanes 63 Rue de la Maladrerie Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 04 60 99 gaia.durivau@wanadoo.fr

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English :

A photo studio to capture a once-in-a-lifetime moment.

Feel weightless, put on a stratospheric helmet, and JUMP!

Take home a photo of your orbital flight.

By Claude Tauleigne

L’événement Studio photo l’espace d’un instant Nyons a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale