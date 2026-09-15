Studio photo l’espace d’un instant Les 3 Platanes Nyons
dimanche 4 octobre 2026 · Les 3 Platanes · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Studio photo l’espace d’un instant
Les 3 Platanes 63 Rue de la Maladrerie Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Un studio photo pour immortaliser un moment unique.
Rêvez-vous en apesanteur, enfilez un casque stratosphérique et JUMP !
Repartez avec une photo de votre vol orbital.
Par Claude Tauleigne
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Les 3 Platanes 63 Rue de la Maladrerie Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 04 60 99 gaia.durivau@wanadoo.fr
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English :
A photo studio to capture a once-in-a-lifetime moment.
Feel weightless, put on a stratospheric helmet, and JUMP!
Take home a photo of your orbital flight.
By Claude Tauleigne
L’événement Studio photo l’espace d’un instant Nyons a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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