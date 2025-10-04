Studio photo « Mon livre préféré » Médiathèque Saint John Perse Aubervilliers

Studio photo « Mon livre préféré » Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Saint John Perse Seine-St-Denis

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Choisissez un livre qui vous a marqué. Installez-vous, seul ou en famille, dans le studio photo aménagé pour un portrait minute.

Un atelier d’écriture suivra pour partager votre souvenir de lecture.

Une collation clôturera ce moment convivial.

Studio photo de 15h à 17h

Goûter à 17h

TOUT PUBLIC

Médiathèque Saint John Perse 2 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-St-Denis Île-de-France 0155936310 https://www.mediatheques-plainecommune.fr/

© Jean-Marc Denglos / Plaine Commune