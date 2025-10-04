Studio photo « Mon livre préféré » Médiathèque Saint John Perse Aubervilliers

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00
Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Choisissez un livre qui vous a marqué. Installez-vous, seul ou en famille, dans le studio photo aménagé pour un portrait minute.
Un atelier d’écriture suivra pour partager votre souvenir de lecture.
Une collation clôturera ce moment convivial.

  • Studio photo de 15h à 17h

  • Goûter à 17h

TOUT PUBLIC

Médiathèque Saint John Perse 2 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-St-Denis Île-de-France 0155936310 https://www.mediatheques-plainecommune.fr/
