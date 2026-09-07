Studio photographique « Prends la pose », Parc de Cluny, Thiais

Informations pratiques

Studio photographique « Prends la pose » Samedi 19 septembre, 15h30 Parc de Cluny Val-de-Marne

Gratuit sur réservation (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Venez prendre la pose au Parc de Cluny !

Pour marquer le bicentenaire de la création de la photographie auquel il sera fait un clin d’oeil, un atelier éphémère de photographies de portraits se tiendra à l’oratoire de Cluny.

Profitez de cet instant souvenir dans le superbe cadre du parc de Cluny, pour vous faire tirer un portrait fantaisite ou à la façon des premiers photographes du XIXème siècle selon votre envie.

Parc de Cluny Rue Gustave Léveillé 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-thiais.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026/ »}]

Atelier photo

©Ville de Thiais