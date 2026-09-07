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Studio photographique « Prends la pose », Parc de Cluny, Thiais

samedi 19 septembre 2026 · Parc de Cluny · Thiais

Studio photographique « Prends la pose », Parc de Cluny, Thiais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc de Cluny
Adresse
Rue Gustave Léveillé 94320 Thiais
Ville
94320 Thiais
Département
Val-de-Marne
Tarif
Gratuit sur réservation (places limitées)

Studio photographique « Prends la pose » Samedi 19 septembre, 15h30 Parc de Cluny Val-de-Marne

Gratuit sur réservation (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Venez prendre la pose au Parc de Cluny !
Pour marquer le bicentenaire de la création de la photographie auquel il sera fait un clin d’oeil, un atelier éphémère de photographies de portraits se tiendra à l’oratoire de Cluny.
Profitez de cet instant souvenir dans le superbe cadre du parc de Cluny, pour vous faire tirer un portrait fantaisite ou à la façon des premiers photographes du XIXème siècle selon votre envie.

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Atelier photo

©Ville de Thiais

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