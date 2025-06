CONVx : Ensemble, nos idées conversent – Studio Pierre Cardin Paris 1 juillet 2025

CONVx c’est 17 femmes qui prennent la parole pour partager leurs idées et leurs visions en matière d’engagement citoyen et de démocratie alternative. Une performance où un panel d’experts et des membres du public challengeront leurs idées et enrichiront les conversations autour de ces enjeux essentiels.

Ensemble, nous faisons bouger les idées dans des échanges inspirants.

Venez participer à cette performance d’un nouveau genre et contribuer à une réflexion collective !

Ce spectacle s’inscrit dans la continuité d’ateliers menés au théâtre avec l’association Maison de la Conversation, lauréate de la première édition de l’appel à projets associatifs « Ma citoyenneté, mes rêves et mes droits au Théâtre de la Concorde ».

Le mardi 01 juillet 2025

de 19h30 à 21h10

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-01T22:30:00+02:00

2025-07-01T20:30:00+02:00_2025-07-01T22:10:00+02:00

fin : 2025-07-02T00:10:00+02:00

Studio Pierre Cardin 72 Rue Saint-Honoré 75001 Paris

https://theatredelaconcorde.paris/evenements/convx-ensemble-nos-idees-conversent/ communication@maisondelaconversation.org

LA nouvelle performance collective et interaction avec vous, le public !