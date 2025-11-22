STUDYRAMA Centre des expositions Le Mans

STUDYRAMA

Centre des expositions 1, avenue du Parc des expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Ce salon est organisé sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

VENEZ PREPARER VOTRE FUTUR AU CENTRE DES EXPOSITIONS DU MANS LE SAMEDI 22 NOVEMBRE 2025 !

Sur le salon Studyrama des Etudes Supérieures du Mans vous pourrez rencontrer 800 Formations de Bac à Bac+5 (BTS, des Grandes Ecoles, le Mans Université, des IUT, des Ecoles spécialisées, Prépas…). Vous pourrez assister à 5 conférences (Parcoursup, Pass/L.AS, Orientation…) et découvrir 1 Pôle Universitaire. Inscription gratuite ! .

English :

This exhibition is organized under the patronage of the Ministry of National Education, Higher Education and Research.

German :

Diese Messe wird unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Bildung, Hochschulbildung und Forschung organisiert.

Italiano :

La mostra è organizzata con il patrocinio del Ministero francese dell’Istruzione, dell’Educazione Superiore e della Ricerca.

Espanol :

La exposición se organiza con el patrocinio del Ministerio francés de Educación, Enseñanza Superior e Investigación.

