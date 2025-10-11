Studyrama Troyes

Le Cube Troyes Aube

Lycéen, élève en classes préparatoires ou étudiant, ce salon vous permettra de rencontrer des écoles supérieures de la région Grand Est et de la France entière.



Vous pourrez poser vos questions aux intervenants des meilleures écoles de la région et trouver des réponses pour réussir votre orientation. C’est l’occasion de passer une journée à échanger avec des spécialistes des Etudes Supérieures et d’affiner votre projet d’orientation.



C’est plus de 400 formations de Bac à Bac+5 dans tous types d’établissements : Prépas, Facultés, Grandes Ecoles, Ecoles Spécialisées, Lycées.



