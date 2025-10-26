STUNFEST 2025 Le 360 Rennes

STUNFEST 2025 Le 360 Rennes Dimanche 26 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre et conscient

Festival associatif des cultures du jeu vidéo de Rennes, le festival Stunfest est un événement emblématique de l’association 3 Hit Combo, catalyseur d’initiatives collectives.

Le festival rassemble de nombreuses personnalités et structures autour d’une programmation unique en son genre. L’objectif : faire vivre au public des expériences inédites qu’il ne pourrait pas vivre ailleurs en lui proposant des jeux vidéo rétro et d’arcade, des jeux vidéo indépendants, des tournois d’esport, des animations, des conférences, du speedrun, des concerts, etc.

_**Entrée jour : Maison des associations en vente uniquement sur place, accès libre en fonction des places disponibles**_

_**Entrées concerts : prévente en ligne et vente sur place**_

https://www.helloasso.com/associations/3-hit-combo/evenements/stunfest-2025 02 30 96 10 50 contact@3hitcombo.fr https://www.stunfest.com

Le 360 6 et 4 bis Cours des Alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine