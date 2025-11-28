STUPIDE MENACE TRINQUETTE Nantes

STUPIDE MENACE TRINQUETTE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

STUPIDE MENACE Voilà un nom qui fleure bon l’apocalypse en tongs, organisée par un seul homme, Jean, l’autre hémisphère cérébral du duo nantais Jean-Paul (ce tandem improbable capable de faire chalouper aussi bien les shlags d’une fin de teknival en mal d’amour que les bobos d’Allonvilles hurlant contre les bagnoles tout en pédalant sur un vélo cargo plus long qu’un mois d’avril sous anxio).Stupide Menace, c’est donc le projet tout neuf de Jean tout seul, tellement neuf qu’on ne peut encore rien écouter sur le net… Du coup, c’est quoi ? Du hip hop sans casquette ? De la techno crado sans kéta ? De l’électro sans excuses ? viens on verra ensemble. Le concert sera suivi d’un DJ SET.

TRINQUETTE Nantes 44000